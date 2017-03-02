頂尖對決 賴鴻誠信心驟升

賴鴻誠（特派記者林正堃攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕去年奪得中繼王的賴鴻誠昨登板投第9局，連兩天在台日對抗賽後援1局無失分，賴鴻誠表示，出戰日本隊是非常難得的機會，讓他收穫很多。

賴鴻誠去年以18次中繼力克同樣入選中職聯隊的陳禹勳，在打者火力瘋狂的球季，防禦率4.22，防禦率排行榜上只有羅力比他低，原本被認為有機會入選經典賽台灣隊，賴鴻誠也很想打，雖然無緣參賽，但是能夠出戰日本隊，賴鴻誠認為收穫不會比參加經典賽少。

賴鴻誠表示，出戰日本隊的機會很難得，像經典賽這種頂尖國際賽，可能至少要打進第2輪才有機會對上日本，而投過這種實力堅強的球隊，會讓投手的「經驗值」大幅提升，能夠不失分，信心也增強不少。

賴鴻誠表示，日本隊幾乎沒有強弱棒之分，賽前並沒有特別注意哪一位打者，而實際對決後，對菊池涼介印象最深刻，擔任第2棒的菊池是推打型選手，因此他刻意投到外角，要讓菊池推成界外球來爭取好球數，沒想到仍硬是推進場內，還推得那麼遠，真的沒話說。