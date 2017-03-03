NBA》豪情17分 網終結16連敗

林書豪（左）攻17分，籃網克國王終結16連敗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪昨日證明他的價值，攻下二度傷癒復出的新高17分，率籃網以109：100在客場擊敗國王，總算終結難堪的16連敗，並收下盼了一個多月的第10勝。

林書豪本季遭逢生涯史上最大傷病，至今僅打15場比賽，球團基於保護他，已不願冒險再讓豪小子過度操勞；他這回二度傷癒復出後，前兩戰皆先發上陣，時間均不超過15分鐘，得分也無法突破雙位數。

籃網上回贏球已是1月20日在客場打敗鵜鶘，昨難得有贏球機會，主帥亞特金森在第四節剩5分03秒就讓林書豪重回戰場，豪小子不負眾望攻下6分，替球隊穩穩守住勝利。

林書豪上場19分41秒，出手10次命中5球，包括三分球3投2中，攻下17分外帶5助攻、2籃板，他說：「我覺得隊友們都很努力在訓練，之前也早就要拿下勝利了，這次贏球的感覺真的很好。」

主力中鋒羅培茲在第四節攻下8分，全場24分進帳，完成生涯1萬分里程碑，最重要的是他幫球隊贏得一勝，他說：「勝利對於我們而言，真的是很重要的事情，即便之前都在輸球，但我還是很驕傲能與這群隊友一同奮戰。」

與羅培茲聯手

布魯克．林連線搶分

去年林書豪加盟籃網，外界皆期待他能與羅培茲組成「布魯克．林」連線，可惜豪小子因傷無緣順利合體，這回兩人總算在最後關頭聯手搶分，攜手守住勝利，羅培茲就大讚這位搭檔，他說：「林書豪是個很棒的領導者，他把很多事情都變得簡單。」

籃網接下來還有5場客場惡戰要進行，分別碰上爵士、拓荒者、灰熊、老鷹與小牛，這些對手皆不好惹，得小心應對，避免帶5連敗返回布魯克林。