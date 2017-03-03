NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎

I.湯瑪斯捍衛主場，攻31分氣走騎士。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高居東部前二的騎士與塞爾提克昨正面交鋒，兩軍歷經19次平手、24次互換領先，綠衫軍靠著一哥「矮腳虎」I.湯瑪斯於關鍵時刻連拿5分，率隊以103：99勝出，讓「大帝」詹姆斯28分、13籃板與10助攻三雙表現成一場空。

詹姆斯（右）大三元演出，騎士仍不敵塞爾提克。（歐新社）

雷霆隊魏斯布魯克。（法新社）

175公分I.湯瑪斯面對騎士嚴密防守絲毫不畏懼，照樣頻頻切入禁區搶分，試圖揮別前役得分無緣突破20大關的陰霾，他最終砍進3顆三分球，攻下31分外帶5助攻，率隊贏得「東部冠軍前哨戰」，他說：「這場球我們就是為勝利而戰，騎士是東部第一名，也是聯盟數一數二強隊，我們只想守護主場並搶勝，很開心做到了。」

火箭隊哈登。（法新社）

I.湯瑪斯本季僅2場得分未逾20分，塞爾提克皆以輸球收場；他至今場均貢獻29.6分，比上季22.2分高出許多，證明綠衫軍能高居東部第二，他居功厥偉，若能持續維持高檔表現，更可望與火箭哈登、雷霆魏斯布魯克角逐例行賽MVP寶座。

東部分居三、四名的巫師、暴龍昨也在多倫多強碰，巫師新援波丹諾維奇繳出轉隊代表作，砍進6顆三分球，攻下27分，率隊以105：96勝出，鞏固老三席次。