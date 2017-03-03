雞胸肉+青蔬鮭魚 NBA球星最愛健康特餐

台北W飯店「NBA最愛健康特餐」首度曝光。 （記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕全球頂尖職業球星訪台期間吃什麼？台北W飯店名廚報你知，結合營養與美味的「NBA最愛健康特餐」首度曝光！其中「低溫烹調雞胸肉」搭配「青蔬鮭魚」，正是頗受「哈佛小子」林書豪、「黑曼巴」布萊恩、「大三元製造機」魏斯布魯克等名將青睞的爽口佳餚。

美式足球及田徑選手出身的行政主廚馬喬許，很清楚運動員飲食需求，他表示，「低溫烹調雞胸肉」是一道和風洋膳的養生料理，精髓在於松露醬加入柴魚高湯，低溫鎖住肉汁，佐以綠蘆筍、香烤野米及燉杏鮑菇，體現懷石料理精神。至於「青蔬鮭魚」則以水煮鮭魚搭配綠色花椰菜、番茄及胡蘿蔔，再用新鮮萊姆及少許鹽巴提味，並以甜菜根泥增添色彩，不但征服了NBA球星的胃，也是「W之星」台灣網壇新秀李亞軒補充能量的必備餐點。