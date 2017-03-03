SBL季後賽》首戰勇士尬璞園 蔡文誠力抗老東家

SBL季後賽將開打，主辦單位昨天舉行賽前記者會說明，並邀請教練、球員出席。（記者方賓照攝）

4日彰化體育館開戰

〔記者林岳甫／台北報導〕第14季SBL首輪季後賽4日於彰化體育館點燃戰火，取得季後賽門票的達欣、裕隆、台啤、富邦勇士、璞園與金酒昨皆參與賽前記者會，眾家好手特地戴起拳擊手套，象徵要在季後賽與對手一較高低；勇士主力蔡文誠、洪志善將上演棒打老東家璞園的戲碼，璞園主帥麥班達已準備接招。

勇士去年夏天補強動作積極，網羅璞園的蔡文誠及自中國CBA返台的洪志善，被外界視為奪冠大熱門，但農曆年前相繼換掉洋將李恩、貝隆，改找台啤揮棄的歐布萊恩加盟，卻痛失前二席次，最終跌至例行賽老四。

勇士主力蔡文誠將對上老東家璞園。（資料照，記者廖耀東攝）

璞園策略：先擋前戰友

璞園在第九季至第十二季締造四連霸的「橘色王朝」，本季正因少了蔡文誠等多名好手，例行賽戰績不如過往，以老五之姿晉級季後賽，得以0：1落後的局面出征，主帥麥班達強調，這與過往沒有什麼不同，反正首戰就是要贏球，對球隊士氣才有正面幫助。

麥總面對曾共事過的蔡文誠與洪志善，他已擬定作戰計畫，屆時將先設法阻止兩人，也會針對歐布萊恩、林書緯，已告知球員應做細節，只希望子弟兵都能正常發揮出來。

璞園「新台灣人」Q.戴維斯先前因傷短暫告別球員身分，本季重返戰場即健康打滿例行賽，面對暌違2季的季後賽舞台，他說：「雖然我很久沒打季後賽，但我又沒離開台灣，都在璞園擔任助理教練，對季後賽的氣氛與強度並不陌生，反而覺得為了這次季後賽，我已準備3年了。」

另外，記者會還有一大賣點，過往冠軍隊贏得的獎盃，只能拿來過過乾癮，無法留下帶回家珍藏，昨日提前公布新款冠軍盃樣式，也能讓冠軍隊帶回去收藏，讓各隊更想拚下冠軍榮耀。