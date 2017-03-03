SBL季後賽》台啤陣前換洋將 金酒盼突圍
2017/03/03 06:00
季後賽將開戰，台啤緊急找李恩（右）來救火。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕例行賽第三的台啤在首輪碰上吊車尾晉級的金酒，即便他們本季5度對戰全數勝出，但例行賽最後一戰洋將B.戴維斯因地貼打滑，導致左腳阿基里斯腱斷裂，只能緊急找李恩來救火。
李恩曾效力2隊 球風待磨合
台啤本季開季在上季奪冠功臣歐布萊恩表現不佳之際，決定改找B.戴維斯回鍋，他也用極佳的拚勁與鬥志回報，在場上更能包辦大小事，場均繳出4.8助攻、2.7抄截，奪例行賽「雙冠王」，就能證明他身手全面。
台啤B.戴維斯（右）因傷缺席季後賽。（資料照，記者黃志源攝）
李恩本季遊走富邦勇士、台銀，但他進攻手段較單調令人詬病，速度也不如B.戴維斯，不過台啤短時間也無人可選，只好選擇李恩。
李恩週一投入台啤練球，經過短暫磨合後，助理教練劉華林透露，「李恩一直都在台灣打球，目前身體狀況維持不錯，但與B.戴維斯打法完全不同，屬典型中鋒，希望他能在籃板鞏固與防守幫助球隊。」
放話不想打兩場就回家的金酒主帥楊哲宜，面對對手陣前換將，絲毫不敢大意，他說：「對手陣前換洋將，對我們而言有好有壞，優勢在於李恩跟台啤未在實際比賽配合，但我們先前對B.戴維斯所做的準備都沒有用了，還是要求球員先做好份內工作比較實在。」
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