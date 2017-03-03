亞運高球金牌 俞俊安赴美奪首冠
2017/03/03 06:00
〔記者趙新天／綜合報導〕赴美就讀大學的亞運金牌好手俞俊安，週三在美國NCAA大學高爾夫National Invitational邀請賽，贏得赴美之後的第1座個人冠軍。
代表亞歷桑納州大出賽的高球好手俞俊安（右），在NIT邀請賽贏得赴美的首座冠軍。（取自俞俊安臉書）
這場比賽在亞歷桑納州的OMNI Tucson National俱樂部舉行，俞俊安3個回合分別擊出68桿、67桿和64桿，以總計199桿，4桿之差奪下個人冠軍。
在美第3場比賽
這是今年1月俞俊安赴美就讀亞歷桑納州大之後，代表學校出賽的第3場比賽，他就奪得第1座個人冠軍。唯一可惜的是，亞歷桑納州大校隊在這場比賽僅以3回合團隊總計837桿，並列第2。愛荷華大學隊以總計832桿贏得團體冠軍。
這是亞歷桑納州大最近4年來，首次由大一菜鳥在比賽中奪下個人冠軍，也是總教練杜魯門 （Matt Thurmond）去年從華盛頓大學轉來亞歷桑納州大之後，旗下的選手第4次奪得個人冠軍。
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