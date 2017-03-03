大王進擊 日7強投稱臣

台日職棒對抗賽兩戰，王柏融9打席技壓日本武士7大強投，一夕之間聲名大噪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠、粘藐云、黃照敦／綜合報導〕「大王」王柏融一戰成名，不只因砲轟則本昂大一鳴驚人，他在兩戰超狂9打席技壓去年合計摘下61勝的日本武士隊7大強投威震日本，使得大王一夕之間聲名大噪。

9打席對決36球未吞K 僅揮1次空棒

王柏融在台日對抗賽前，日本棒壇約略知道他是中職首位四割男，但這個只打過一個完整球季的打擊王實際「斤兩」，得等他到球場對決才見真章。首戰首打席，王柏融雖打成右外野飛球被美技接殺，但他隨即在第二打席就砲轟則本昂大，以中外野2分彈協助中職聯隊3：2逆轉戰局。則本是洋聯三振王三連霸，去年平均16局才被敲1轟，未料對王柏融投第7球就被轟，大王這一發「自我介紹」的紅不讓，也讓武士投手群繃緊神經。

菅野、藤浪攻內角 大王應付自如

王柏融兩戰從頭打到尾，首戰5打席、次戰4打席，日本7投分屬7隊，不論先發或救援都是箇中翹楚，不同門派7投車輪戰對王柏融共投36球，直球才約15球，各式看家變化球都出爐；但王柏融僅在第二戰對石川步109公里曲球揮棒落空一次，選球沉穩精準，連這些在日職各山頭獨霸的強投都不得不佩服。讀賣巨人王牌菅野智之表示，他看了首戰後，認為投內角球能有機會解決王柏融，因此兩打席都以內角球居多。第二戰1局下連塞兩顆內角球，果然讓王柏融出棒打成飛球出局；不過第4局再度投打對決，王柏融仍從菅野手上敲出安打，就像首戰第二打席砲打則本一樣，王柏融調整相當迅速。

最後一個對決的是阪神新王牌藤浪晉太郎，他在日本隊8局下大幅領先、壘上無人的情況下，卻仍然投出四壞球。對此藤浪表示，主要配球策略也是內角為主，不過壞球比例太高，把王柏融送上壘，這是自己需要反省的部分。日本隊兩戰合計送給中職聯隊23K，王柏融是唯一兩戰都出賽未吞三振的打者。

則本昂大被王柏融敲出直擊中外野的逆轉兩分砲。（資料照，記者林正堃攝）

台日對抗賽首戰，日本隊第一任中繼投手牧田和久被王柏融敲出左外野安打。（資料照，記者林正堃攝）

日本隊增井浩俊對王柏融投出四壞保送。（資料照，記者陳志曲攝）

岡田俊哉被王柏融敲出二壘安打。（資料照，美聯社）

第二戰先發投手菅野智之以內角球解決王柏融之後，第二打席仍被敲安打。（資料照，記者林正堃攝）

石川步對王柏融投出四壞保送。（資料照，記者林正堃攝）

藤浪晉太郎也想用內角球解決王柏融，最後仍投出保送。（資料照，美聯社）