大王第一次就上手 藤浪很驚訝
2017/03/03 06:00
王柏融在台日對抗賽如願對決藤浪晉太郎。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕台日職棒對抗賽為下週一開戰的經典賽炒熱氣氛，前天台日第二戰轉播收視率依然不俗，札幌地區平均收視率15.2％，瞬間最高達21.3％，落在6局上日本隊攻下4分大局時；關東地區則是比賽前段9.4％、後段10％，和首場相當。
連兩天交手，台、日各取得1勝1敗，日本隊部分選手和幾家日媒原以為對手就是經典賽台灣隊，後來才發現其實只是中職聯隊，仍對台灣強打印象深刻。
藤浪晉太郎對王柏融的打擊感到驚訝。（資料照，歐新社）
除暫時無緣過招的大谷翔平外，王柏融也曾說過想對決藤浪晉太郎，前天終於如願；其實藤浪也在關注他，首戰沒上場時，就在板凳區觀察打擊，對「大王」的強打很驚訝：「他應該不曉得有哪些球種，初次面對日本武士隊投手的球就能掌握，為何日本球界好像沒特別注意他？」
但也有日媒提到，這支非國家代表隊的中職聯隊，首戰能「折磨」日本隊並奪勝的一大關鍵，就是握有豐富情報，其中一點是因日職比賽在台灣大量轉播，且透過網路影片「情蒐」也方便，因此台灣選手對日本主力投、野手的特性都不陌生。
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