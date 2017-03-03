有傷照投 殷仔憶去年：糟透了

陳偉殷透露曾經帶傷投球，自評去年表現糟透了。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年球季前，台灣好手陳偉殷風光落腳馬林魚，卻因傷勢困擾影響成績，也因擔心傷勢，只得婉拒今年初經典賽。陳偉殷前天熱身賽登板小試身手1局，談到去年球季，陳偉殷用「糟透了」形容，並透露自己其實曾試著帶傷上陣。

陳偉殷去年和馬林魚簽下5年8000萬美元隊史投手最大約，還在開幕戰擔任先發，但該役就被強襲球擊中手臂。陳偉殷當下未退場，後來直到進傷兵名單前，又多先發了18場比賽，兩個月後復出；總計去年先發22場，戰績5勝5敗、防禦率4.96。

陳偉殷昨受訪時首度透露，去年有段時間他曾帶傷投球，但成效並不彰，總教練馬丁利也指出，傷勢是陳偉殷去年時常「一局爆」的主因。馬丁利說，他有信心，今年健康的陳偉殷能夠恢復身手，且更加適應新團隊；但馬丁利也說，有鑑於去年陳偉殷會突然在一局內出狀況，加上今年球隊牛棚陣容進步，未來將考慮視情況提前換投。

其他旅美好手方面，旅美兄弟檔海盜隊張進德、印地安人隊張育成雙雙在大聯盟熱身賽亮相，張進德首度先發擔任第8棒指定打擊，迎戰雙城兩打數無安打；張育成則是對水手之戰時，替補上場守游擊，1打數無安打。