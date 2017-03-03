葉文淇單局掉6分 朱俊祥飆2K

朱俊祥春訓首度登板，中繼1局飆2K，最快球速達147公里。（桃猿提供）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕桃猿多位主將在台日職棒對抗賽表現搶眼，其餘選手也正在台灣以賽代訓，昨出戰SK飛龍二軍，猿隊猛攻13安，還有對手奉送10次四壞保送，但左投葉文淇先發3.1局掉8分，以6：9落敗。

葉文淇投完前兩局1分未失，3局上挨了2分砲，第4局又一局爆，因連續被敲安打掉6分，儘管四棒朱育賢繳出2安2打點、五棒楊岱均3安猛打賞，開路先鋒詹智堯也有雙安，仍難挽頹勢，葉文淇承擔敗投。

猿隊動用6名投手，其中，朱俊祥春訓首度登板相當亮眼，中繼1局無失分，只用10球完成3上3下，還飆2K，最快球速達147公里。

多名主將不在家的富邦悍將，昨對天津獅自辦熱身賽由陳仕朋先發，3局只失1分，前兩局都是3上3下，只在第3局挨2安、投出1保送，丟1分。

但兩隊緊咬，富邦一度超前又遭追平，8局下靠高孝儀保送、盜壘再起攻勢，加上吳宗峻、方玄宗、張建銘、黃智培接連安打，攻下4分、取得領先。中繼3局無安打、無失分的林政賢收下勝投，林政賢表現搶眼，只在7局上被對手靠保送上壘一次，也是競爭開季先發輪值的人選。