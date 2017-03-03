銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」

投手銳5度披上桃猿戰袍。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊3位洋投找齊後，昨再宣布延攬年底即將滿43歲的老洋投銳（Kenneth Alan Ray）5度回鍋效力。猿隊目前4位洋投分別是賽格威、道恩斯、史博威和銳，4人中僅史博威沒有中職出賽紀錄。

銳擁有美職、韓職、中職和中南美等地職業聯盟經驗，2010年首度來台加盟La new熊隊，隔年熊隊轉戰桃園，和猿隊繼續合作的銳，擔任開幕戰先發投手，該年勇奪防禦率王。銳2014年在中職拿下9勝後，隔年轉往日職東北樂天發展。

銳透過球團表示，猿隊球迷的熱情讓他印象深刻，他也持續關注桃猿隊，或許今年是自己的最後一年，期望和球隊同拚冠軍。

獅隊新洋投福瑞多（Alfredo Figaro）昨也抵台報到，福瑞多擁有美、日、韓等職棒經歷，他透過獅隊球團表示，期待新球季和台灣打者交手，今起將隨隊投入春訓。