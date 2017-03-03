別再問蔡佩真 何時復出

蔡佩真（左）擔任安麗盃球評。（記者陳志曲攝）

不要再問「殺手甜心」蔡佩真何時復出？因為她已經決定展開沒有撞球的新人生！

闊別撞壇一年多的蔡佩真，昨出現在安麗盃比賽現場，但身分已從球員變成球評，這也是她在安麗盃的球評初體驗，她說：「有點小緊張，也有點小擔心，盡力而為，去突破新的體驗。」

曾被視為「天后接班人」之一的蔡佩真，國際賽戰績輝煌，過去在安麗盃最佳戰績為季軍，不過，隨著年紀增長，她開始意識到撞球不是她的未來。

為了生涯發展，卅三歲的蔡佩真去年決定高掛球桿，在朋友介紹下，到竹科一家晶圓廠擔任作業員，從基層做起，工作雖然辛苦，卻很踏實。

卸下球星光環，蔡佩真勇敢踏上新生活，她說：「我只想趁年輕時多學些東西，不要等老了才後悔！」

（記者許明禮）