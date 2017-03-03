南韓21年孵一蛋 原想容納6萬人

高尺巨蛋（特派記者羅志朋攝）

高尺巨蛋直到2015年終於「孵」出來！事實上，南韓最早的巨蛋計畫是在1994年，由LG集團提出的「纛島巨蛋」計畫，原本要結合2002年世界盃足球賽（由日、韓共同主辦），在「纛島」這個地方蓋巨蛋，供棒球、足球比賽共同使用，是一座開闔式屋頂且可容納6萬人的巨蛋。

原本當年LG想要用類似BOT的方式，和首爾市府一起興建巨蛋，但土地取得與變更商業設施使用惹爭議，加上1997年南韓陷入亞洲金融風暴，LG決定撤回合作計畫；世界盃足球場的部分，改至上岩洞興建，棒球巨蛋計畫一直被擱置，直到前年才問世。

至於原本要蓋巨蛋的纛島，後來沒蓋成，改建為「首爾林公園」，目前是首爾市中心最大的公園。

（特派記者羅志朋）