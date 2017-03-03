首爾經典傳真／認養?日租? 掀開巨蛋美麗糖衣

高尺巨蛋外觀（特派記者羅志朋攝）

一年多前高尺巨蛋落成啟用，不少台灣球迷疾呼，「南韓都有巨蛋了，那台灣呢？」然而巨蛋外殼包覆美麗糖衣，卻有不得不面對的深層問題。

原本耐克森英雄主場在木洞球場，高尺巨蛋啟用，首爾市府希望英雄隊認養，但負擔太大，雙方僵持到最後一刻，折衷以「日租」方式簽兩年約，去年所有主場賽事都安排在此，但球場廣告看板和周邊餐飲招商權利仍掌握在市府手中。

有英雄隊做主場，加上其他棒球比賽和演唱會，去年高尺巨蛋實際使用116天，足夠支撐球場營運維護開銷；目前高尺巨蛋由首爾設施公團營運管理。

擁有容量不到20000人的巨蛋，這還不夠，首爾市政府有更宏大的願景，那就是計畫蓋一座可容納40000人的巨蛋，地點初步選在蠶室棒球場附近，近期徵詢民意。

然而，首爾市民普遍認為，蓋這麼大的巨蛋，如果使用率低，根本不符合經濟效益，還不如一座小而美的巨蛋。他們想法很務實，先經營好高尺巨蛋，再來談下一步。

今年底高尺巨蛋租約到期，英雄隊堅持，未來這幾個月首爾市府必須將硬體提升到位，才願意評估續租；如果英雄隊搬離高尺巨蛋，這座球場將出現經營危機。

台灣延宕多時的台北大巨蛋興建案，完工日期仍遙遙無期，若未來落成啟用，觀眾席容量預計是高尺巨蛋2倍大。可以預見的是，營運成本和場租勢必飆高，幾乎確定不會有職棒球隊認養，若比照英雄隊全主場「日租」進駐，必須要有誘因，假設一整年只打幾場職棒比賽，大巨蛋如何健全經營將是一大挑戰。（特派記者羅志朋）