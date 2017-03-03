荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
2017/03/03 06:00
荷蘭內野手葛瑞戈爾斯（右），目前是洋基陣中頭號先發游擊手。（特派記者羅志朋攝）
以色列吉祥物「Mensch on a Bench」」（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋、林宥辰／綜合報導〕昨台灣隊練球結束，緊接著換荷蘭隊練習，陣中有不少台灣球迷熟悉的面孔，包括前統一獅洋投吉爾、馬帝斯、柯德曼，以及曾效力誠泰COBRAS的左投威爾，荷蘭13投就有4人打過中職，都是先發投手人選，這次經典賽有可能再戰台灣隊。
荷蘭陣中最受矚目的「黃金內野」葛瑞戈爾斯和紅襪柏格茲、金鶯史邱普等人，全都來自荷屬庫拉索群島，年齡相仿，也一起並肩作戰過許多盃賽。
被喻為基特接班人的洋基當家游擊手葛瑞戈爾斯表示，「我們大概6、8歲時就同隊過了，2011年世界盃還一起拿冠軍，當時匯集了荷蘭最棒的選手。這次陣容更好，很想看看我們能走多遠。」
與台灣同組的以色列隊，昨天對韓職二軍公辦熱身賽，賽前休息室有個大玩偶很醒目，它是以色列吉祥物「Mensch on a Bench」」，去年資格賽就曾出現，今年內野手戴克把它帶到首爾，希望能帶來好運。
猶太人所講的意第緒語中，Mensch代表「好人」，Mensch on a Bench在猶太人光明節歷史別具意義，它讓原本只夠點燃油燈一晚的油，足以照亮7個夜晚，最後猶太人在戰爭中擊敗了希臘人。
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