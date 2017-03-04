陳江和傷癒︰趕得上開季

陳江和（記者黃志源攝）

春訓速度雖慢

都在掌握中

〔記者徐正揚／高雄報導〕在中信兄弟昨天對斗山熊的先發名單中，最特別的是唯一超過30歲甚至35歲的陳江和，他也發揮「母雞帶小雞」的功能，稱職地當起場上指揮官，他表示，雖然春訓進度受開刀影響比以往慢，但趕上開季依舊沒問題。

陳江和去年季末被觸身球砸到，造成右手拇指骨折，不但無法參加總冠軍賽，還因為開刀休息3個月，「因為要讓傷口完全癒合，開完刀那3個月，除了去健身房騎腳踏車，幾乎什麼都不能做，真的挺悶的。」他說。

雖然春訓進度比前幾年都慢，直到本週才開始在自辦熱身賽上場，累計出賽3場有2場是先發，畢竟他是老經驗，很清楚該怎麼調整，「現在最要加強的是肌力不足，因為沒有別的傷，時間也還夠，進度都在掌握中，絕對來得及趕上開季。」他說。

母雞帶小雞 內野喊聲

陳江和昨天守6局、打2個打席，退場前內野幾乎都是他的聲音，不斷提醒隊友站位與移位，「隊上很多年輕球員的條件都很好，只是有些小地方要再提醒，我比他們強的是經驗，希望可以幫助他們更快成長。」他說。