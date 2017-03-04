菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎

胡智為（取自胡智為臉書）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕完成大聯盟春訓初登板後，光芒隊投手胡智為（見圖，取自胡智為臉書）早已接獲任務，今晨2點在主場對老虎之戰再度上陣。光芒也將於10、11日與海盜打2連戰，胡智為有機會與同樣表現亮眼的張進德過招。

胡智為去年底進入光芒40人名單，今年首度參加大聯盟春訓，首場熱身賽就有後援1局無失分的完美演出，無安打或保送，連續解決3人就收工，收下中繼成功；休4天後再度出賽，他與另6名投手接力上場，先發的則是亞柏格。

胡智為很享受春訓初體驗，場上努力爭取機會，場下參加春訓菜鳥歌唱大賽也有亮眼成績。

光芒這比賽去年就辦過，在休息室閉門舉行，限首次列入40人名單的新秀參加，今年胡智為正好「插一腳」，有媒體透露他差點勝出，卻輸在只會唱Parmalee樂團的《Carolina》，敗給唱功不俗的投手舒茲。