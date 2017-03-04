球評預測》重演雙山戰 松山復仇難

球評賈凡看好南山2連霸。（資料照，記者林正堃攝）

南山高中陣容完整性高，與能仁家商一戰可取得64波的優勢，不過能仁本季在16強預賽、12強複賽皆勝出，顯示他們不怕南山。南山8強準決賽靠著1-3-1、1-2-2防守陣型，成功阻絕能仁的快速球風，在最重要的4強戰，若能將應有防守強度展現出來，就有機會贏球。

松山高中與高苑工商的決勝關鍵在於籃板鞏固，從過往雙方交手表現來看，高苑因禁區偏矮，松山不僅有呂蔡瑜倫坐鎮禁區，還有莊家誠、王福堯與高國豪能衝搶籃板，更靠著進攻籃板優勢，製造較多出手機會，取得最終勝利。這回雙方交手，高苑得在陣容上做應對，設法提升禁區高度，全力鞏固籃板，才有本錢與松山一搏。

本屆冠軍戰應會連兩年上演南山與松山的「雙山大戰」，南山現階段能迅速在臨場變換防守陣型，屆時松山若無法即刻破解，想完成復仇難度將提升不少，我較看好南山締造二連霸。

（球評賈凡口述，記者林岳甫整理）