HBL今開戰 普門滬江有「后」望 新人后落永仁

〔記者林岳甫／台北報導〕本屆女子組普門高中與滬江高中主力大多由高二、高三生組成，經驗相對成熟，皆是問鼎后座的大熱門；永仁高中、南山高中陣中無高三學姊坐鎮，此行恐來繳學費拿經驗，但也意味著大有機會從2隊人馬中產生新人后。

HBL女子組四強本季對戰結果

上屆殿軍普門與季軍滬江的主力班底，皆有站上小巨蛋舞台的經驗，昨日兩隊舊地重遊前來練球，大夥都顯得格外興奮，這次拒絕再打季軍戰，一定要前進冠軍戰。

永仁吳瑋茹（右）菜鳥年場均12.3分、9籃板，有機會問鼎新人后。（資料照，記者林正堃攝）

永仁中鋒林佳蓉（左）和隊友吳瑋茹都是新人后熱門人選。（資料照，記者陳志曲攝）

永仁國中上屆在國中聯賽稱后，本屆有8位好手直升高中，如今已是球隊重要戰力，其中射手林佳蓉菜鳥年場均12.3分、9籃板，中鋒吳瑋茹不讓隊友專美於前，場均貢獻11.5分、7.7籃板與3.4助攻，兩人是新人后的熱門人選。

南山高二黃楷媜、溫思涵相繼掛傷號，此次無緣登上小巨蛋舞台，高一李吟娸勢必要扛起後場重責，由於她經驗較為稚嫩，目前場均失誤高達5.2次，不過若能在4強階段打出絕佳身手，也許會成為新人后的黑馬。

女子組賽事今日率先在小巨蛋登場，先由滬江與永仁之戰揭開序幕，再來則是普門對決南山，贏者將在明日爭后。

學姊應援團