SBL今開戰 彰化熱挺第一次 金酒預約爌肉飯

SBL季後賽首戰，彰化囝仔宋宇軒（左）就將在家鄉披掛上陣。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第14季SBL季後賽首輪今天於彰化體育館隆重登場，這將是SBL開辦以來，首度於中部地區舉辦季後賽，熱情中部球迷捧場，首日票房也開出紅盤，預售票已賣出將近五成，一樓特區更超過六成。

璞園林金榜（左）是彰化人。（資料照，記者黃志源攝）

季後賽首輪由第三名台啤面對第六的金酒，第四富邦則要與第五的璞園交手，四隊當中有不少「彰化之光」，包含富邦宋宇軒、璞園林金榜、金酒陳冠全、台啤朱億宗等，富邦後衛林書緯父親林繼明也是彰化人。

季後賽首度移師中部彰化體育館舉行，根據籃協資料顯示，首日票房已賣出近1400張，加上公關票，上看2500張，將近總票數一半，對於首度舉辦季後賽的票房，算是相當亮眼。

SBL本季例行賽去年12月一連兩週於彰化體育館開打，共吸引約兩萬人進場，季後賽可望再掀另一波熱潮，金酒教練楊哲宜已放話不想兩場打包，並預約要大啖當地美食爌肉飯。

SBL季後賽對戰圖

SBL季後賽賽程表