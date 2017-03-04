情蒐隨身「諜」 盯荷蘭的最操

蔡重光（右三）所組成的３人情蒐小組，昨在高尺巨蛋情蒐荷蘭隊。（記者羅志朋攝）

昨天荷蘭隊對尚武隊熱身賽，本壘後方觀眾席出現一張熟面孔，他是前職棒教練、現任高雄綺麗珊瑚成棒隊總教練蔡重光，此次他擔任台灣隊情蒐小組一員，緊盯荷蘭隊團隊選手狀況，扮演國家隊征戰經典賽的堅實後盾。

2月8日荷蘭隊赴美國亞歷桑納集訓，當時台灣隊派出一組情蒐隊赴美觀察，2月底荷蘭隊飛抵南韓首爾，這一組情蒐團隊緊跟著而來，相當辛苦。

至於南韓隊和以色列隊情蒐方面，2月底南韓在高尺巨蛋和古巴、澳洲打熱身賽，台灣隊已有情蒐人員在場，以色列隊報到時間較晚，故情蒐小組直到3月初公辦熱身賽，才有機會一窺以色列實戰真面貌。

日前台灣隊總教練郭泰源表示，最擔心投手戰力，不過，南韓隊情蒐總監金始真認為，台灣隊投手群實力不容忽視，特別是郭俊麟和陳冠宇，只要其中1人對南韓隊先發，都可能讓南韓隊陷入苦戰。

（特派記者羅志朋）