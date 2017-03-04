練球禁釘鞋 不是南韓在搞鬼

台灣隊首次到高尺巨蛋練球，就是穿一般運動鞋練習，而非釘鞋。（特派記者羅志朋攝）

經典賽練球和公辦熱身賽前，球員只能穿一般運動鞋，而不能穿釘鞋練習，許多球迷好奇，「為什麼會這樣？」事實上，這並非韓職或高尺巨蛋的規定，而是經典賽主辦單位大聯盟所要求的。

今年1月大聯盟場務會勘高尺巨蛋，為了保持內野紅土狀態，建議練球時不能穿釘鞋，畢竟練球和公辦熱身賽時程滿檔，若每次練完必須補土，場務根本來不及整理，也會破壞場地完整性，故有此規定。

換句話說，昨天首場公辦熱身賽對韓職二軍警察廳隊，台灣隊選手才首次在高尺巨蛋留下釘鞋足跡。

為了讓球場保持最佳狀態，大聯盟場務對於砂土比率有嚴格規範，就拿內野紅土區來說，以百分比來看，細沙佔60%、黏土30%、砂土10%，用途是吸收側滑和撲地的衝擊力量。

投手丘和打擊區部分，黏土佔90%，剩下10%是細沙，幫助投打時腳步固定；內野紅土和人工草皮接觸區域，採烘烤乾燥過的細沙及砂土，按一定比率混合使用，用意是防止水分蒸發。

（特派記者羅志朋）