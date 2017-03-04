日本LPGA開幕戰／盧曉晴一桿淘汰 無緣三連霸

盧曉晴（資料照，ＪＬＰＧＡ網站）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將盧曉晴昨天在日本LPGA巡迴賽開幕戰，大金蘭花盃女子高球賽第二回合，雖打出七十桿，可惜仍以一桿之差，未能跨過晉級門檻，無法完成這場賽事三連霸。

盧曉晴第二回合繳出四個博蒂、兩個柏忌的七十桿，兩回合總計一五一桿並列六十一名，可惜第一回合桿數打多了，仍以一桿之差遭到淘汰。

盧曉晴是這項比賽前兩年的冠軍得主，今年挑戰三連霸未成。她在日本LPGA巡迴賽上次被淘汰已是二○一五年十月初的事，當時在日本女子公開賽，前兩回合並列七十一名無法晉級。

第二回合多人挑戰領先者大城咲希，包括南韓名將安宣柱在內。大城打了五個博蒂、三個柏忌，七十桿完賽，總計一三九桿仍居領先。但川岸史果豪取八鳥、一柏忌，以全場最佳成績六十五桿完賽，衝上並列領先。

台灣女將劉依貞以四個博蒂、三個柏忌的七十一桿繳卡，總計一四七桿和蔡佩穎並列二十五名。姚宣榆則打出七十五桿，總計一四八桿並列三十四名。