浪花兄弟熄火 勇士146場未連敗中止

勇士隊「浪花兄弟」柯瑞（右）、K.湯普森外線失靈，吞下近兩年來首度連敗。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士昨作客芝加哥，「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森末節三分球9投0中，最拿手武器全面熄火，難以扭轉頹勢，終場以87：94不敵公牛，吞下近兩年來首度連敗，中止146場不曾連敗的聯盟例行賽紀錄。

公牛隊魏德（中）末節建功，終場以94：87贏得比賽。（歐新社）

勇士隊上次連敗要追溯到2015年4月，當時連敗給鵜鶘、馬刺，這次則是接連不敵巫師、公牛。

總教頭：缺專注 打得消極

帳面數據顯示，勇士此役三分球失靈，團隊30投6中，柯瑞、K.湯普森昨僅聯手投進3個三分球，但總教練柯爾看到的問題並非僅是射手，「我們專注度完全不在場上，沒有保護球、打得很消極。」柯爾第三節一次暫停大動肝火，怒摔戰術板，他上次摔破戰術板是上季總冠軍戰首役。

柯瑞全場23分、三分球11投2中，K.湯普森13分，兩人近三場三分球平均命中率僅17.2%。柯瑞表示，只是平常會進的球失手了，這並非輸球主因，現在沒有杜蘭特，球隊要再度適應新的輪轉、找到團隊節奏；他強調，不會改變自己的外線出手步調。

杜蘭特前役對巫師與隊友帕丘利亞碰撞，造成左膝內側副韌帶扭傷，預計缺席四週，昨天缺陣首戰球隊拉警報，前鋒伊古達拉表示，杜蘭特擁有技巧與天賦，讓球隊進攻變得更容易，現在少了他，更要留意許多小細節。

中鋒帕丘利亞貢獻他的想法，「球隊此役打得很不像勇士，我們要學習不用三分球也能贏球的方法。」