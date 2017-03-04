魏少飆45分徒勞 雷霆不敵拓荒者

魏少昨狂砍45分，雷霆仍不敵拓荒者，中止四連勝。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆昨天客場征戰波特蘭，雙方糾纏到讀秒階段，拓荒者後衛里拉德拋開緊張情緒，四罰俱中，終場以114：109中止雷霆四連勝，讓砍下45分的魏斯布魯克白忙一場。

雷霆末節開端握有8分領先，隨後遭拓荒者逆轉，但阿比恩斯終場前17秒飆進三分彈，追到1分落後，里拉德兩度被送上罰球線，4投4中，全場33分進帳的他透露，儘管最後很緊張，球隊仍有辦法冷靜下來，穩住陣腳收下勝利。

雖然沒能帶領球隊贏球，魏斯布魯克生涯第三度連三場得分破40，成為繼2005-06球季前湖人球星布萊恩後，聯盟近年第一人。

魏斯布魯克上月繳出平均「大三元」數據，33.4分、11籃板與10助攻，榮登2月西部最佳球員；東部最佳則是「大帝」詹姆斯，生涯第34次獲此獎項，高居聯盟之最。