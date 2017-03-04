德國羽球公開賽》小天、王子維晉八強 林丹爆冷止步

台將周天成（見圖）、王子維挺進德國羽球公開賽前八強。（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕五組台將晉級總獎金12萬美元（約374萬台幣）的黃金大獎德國羽球公開賽八強，包含男單周天成、王子維等，衛冕軍中國名將林丹則在16強踢到鐵板，爆冷淘汰，也讓「天丹」戰破局。

周天成16強賽遭遇16種子丹麥選手安童森，兩人苦戰70分鐘，小天終場以17：21、21：11：22：20險勝，原本八強預計碰上林丹，但林丹16強以10：21、16：21不敵丹麥荷斯特，小天八強將面對這位扳倒林丹的丹麥非種子選手。

王子維則在16強以21：16、21：15力克日本小將常山幹太，下一輪將面對世界排名118的克羅埃西亞杜爾金雅克，將是兩人首度碰頭。

台灣男雙陳宏麟／王齊麟、女雙許雅晴／吳玓蓉、混雙王齊麟／李佳馨也搶進八強，博斯無限台今天晚上9點30分將直播德國賽四強。