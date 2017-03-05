經典賽》以色列8投手 完封韓職二軍

以色列先發投手貝克去年待在紅雀2A和3A。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕以色列帶16投征戰經典賽，總教練溫斯坦已表明，短期比賽投手是最重要的，會用車輪戰應敵，昨對韓職二軍尚武隊公辦熱身賽演練這套戰法，以色列8投登板都未失分，最終1：0小勝。

以色列第四棒戴維斯擁有7年大聯盟資歷，2012年曾在大都會隊敲32轟。 （特派記者羅志朋攝）

以色列先發投手貝克投2局，李普茲、魏格曼、歐蘭、凱茲、克瑞默、凱力許、奈曼中繼各投1局皆未失分，其中左投歐蘭飆3K，最快球速達150公里。

昨台灣隊情蒐小組到場觀戰，據情蒐人員透露，以色列先發都是右投，其中貝克有可能對台灣隊先發，他屬4分之3出手點，球會往內、外角兩邊跑，「整體來說，以色列左投比右投好，對我們一定會用車輪戰，投手有狀況就馬上換掉，雖然以色列投手球速快，但控球不是很好。」

前5棒上過大聯盟

右投的貝克現年27歲，去年他在紅雀2A和3A發展，出賽29場其中26場先發，累積戰績5勝11敗、防禦率5.68，每局被上壘率1.59，生涯未上過大聯盟。

此役3局上以色列靠一棒弗德二壘安打、四棒戴維斯一壘安打，攻下兩隊全場唯一一分，加上二棒凱利、三棒戴克、五棒佛萊曼，以色列先發打線前5棒都具大聯盟經驗，其中2012年在大都會敲出32轟的戴維斯最大咖。

台灣隊情蒐人員表示，以色列打線素質平均，沒有特別出色的打者，不像荷蘭打者有這麼強的打擊爆發力，只要台灣隊投手控球準，球速不用很快，就像熱身賽警察廳和尚武隊投手群一樣，依然能夠壓制以色列打線。