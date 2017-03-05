高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定

高尺巨蛋左、中、右外野各有一面大螢幕。（特派記者羅志朋攝）

高尺巨蛋左外野全新大螢幕。（特派記者羅志朋攝）

經典賽期間，球迷可以透過賽事轉播，揭開高尺巨蛋神秘面紗，最醒目的就屬左、中、右外野各有一面大螢幕。

原本高尺巨蛋只有中外野大螢幕，尺寸為長22.4公尺、寬7.68公尺，2月間左、右外野各增設一面大螢幕，size更大，長28.32公尺、寬12公尺。

高尺巨蛋全新「雙胞胎螢幕」，兩面加總面積為679.68平方公尺，看似壯觀，但這並非韓職球場最大者，排名第一的是SK飛龍主場仁川文鶴球場，一面大螢幕長63公尺、寬18公尺，面積達1134平方公尺，斥資70億韓元（約1.9億台幣）打造，相當驚人。

由於高尺巨蛋中外野大螢幕太小，今年球季主場球隊耐克森英雄僅作為啦啦隊帶動應援曲字幕輔助用途，球季結束中外野大螢幕將拆除，移到蠶室運動場旁邊的田徑場使用。

（特派記者羅志朋）