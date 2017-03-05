高尺巨蛋3百鑽石席 坐沙發看球
2017/03/05 06:00
高尺巨蛋本壘正後方設有鑽石席。（特派記者羅志朋攝）
根據高尺巨蛋官網資料顯示，滿座為1萬6847人，其中本壘正後方設有鑽石席，可坐300人左右，採沙發座椅，視野遼闊，韓職例行賽期間提供餐點，看球相當舒適，另有數個獨立包廂，容納124席。
值得一提的是，原本高尺巨蛋內野下層觀眾席有桌子，在經典賽主辦單位大聯盟要求下，首爾市府花了600萬韓元（約16.3萬台幣），暫時移除桌子並增加座椅，就可多賣數百張門票，經典賽結束後再把桌子裝回去。
原本高尺巨蛋內野下層觀眾席有桌子，在經典賽主辦單位大聯盟要求下，首爾市府暫時移除桌子並增加座椅。（特派記者羅志朋攝）
球迷可搭地鐵至「九一站」下車，步行不到500公尺即可抵達高尺巨蛋。（特派記者羅志朋攝）
如果想到高尺巨蛋一睹台灣隊丰采，球迷可搭地鐵至「九一站」下車，步行不到500公尺即可抵達球場。
（特派記者羅志朋）
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