神盾血濺休息室 幸好不是慣用手

神盾（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕回鍋中職轉隊富邦的神盾，昨天首次在熱身賽登板，中繼2.2局的好投讓教練團相當滿意，他也希望讓中職本季變成「超級投手年」，但賽後他的手指被立德棒球場休息區的電風扇扇葉割傷，幸好投球慣用的左手沒事。

神盾抵台約10天，昨天在對斗山熊6局上登板，只花5球就演出3上3下，為達到賽前設定的40球，投2.2局用42球才退場，僅挨2安失1分，飆出3K才1保送，球速最快催到144公里，以春訓首次出賽來看，自認球數、局數都很正常。

神盾賽後與隊友擠在約10坪大的一壘休息區更衣，身高195公分的他舉起右手要脫球衣時，手指被正上方運轉中的電風扇扇葉打到，痛得「啊！」地大叫一聲並趕緊止血，雖然投球慣用的左手沒事，讓一度相當擔心的教練鬆了口氣，但是否影響下次出賽還要觀察。

立德棒球場歷史久遠、設備老舊，高雄市體育處表示，因棒球場使用率太高，很難安排歲修時間，硬體架構更動不易，可能先就有安全疑慮的部分做改善。