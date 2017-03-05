松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單

高國豪（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕上季爭冠失利的松山高中，四強戰展現重返榮耀的氣勢，昨「超級高中生」高國豪轟下全場最高24分、13籃板，力壓高苑明星控衛田浩的19分、5籃板，終場松山85：56大勝高苑工商，連三年殺進冠軍戰。

首節上演頂尖後衛對決，高國豪該節飆進16分，田浩則以3記三分彈回應，但次節松山祭出「綠色神盾」的窒息式防守，讓高苑單節僅攻下10分，半場松山已取得16分的大幅領先。

高苑昨於三分線出手36次，僅命中8球，加上全場出現22次失誤，種下敗因，松山主帥黃萬隆透露，「次節開始改守區域聯防收到效果，對手外線失準，我們鞏固籃板後，打出漂亮的快速反擊，才拉開比分。」

準決賽陷入低潮的松山控衛陳宏哲，昨攻下全隊次高的15分，扮演球隊第二得分點，他和高國豪特別戴上顯眼的白色頭帶，組成「頭帶雙槍」，陳宏哲笑說：「賽前靈機一動，想效法NBA塞爾提克後衛I.湯瑪斯戴頭帶，但覺得自己戴很孤單，所以才拉高國豪一起。」

高苑近年始終無法越過松山高牆，自103年起已吞下跨季7連敗，包括連兩年四強戰不敵松山，教練廖楚翔無奈地說：「球員心理素質差太多，企圖心、好勝心都遠不及對手，拚冠只能展望明年。」