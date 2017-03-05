永仁延續傳統 晉4強必爭后

永仁林佳蓉（左）神經大條不怯場，完全不像是菜鳥。 （記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕關關難過關關過！永仁高中昨以53：45力退奪冠呼聲大熱門滬江高中，維持進4強就闖冠軍戰的傳統，今將挑戰隊史第3座后冠。

永仁陣中無高三學姊坐鎮，賽前外界較看好滬江勝出，永仁女將拒絕被看衰，主帥時超傑表示，「我們秉持著關關難過關關過的心態，且高強度的比賽對球員都是很好吸收經驗的機會，對未來也有很大幫助。」

菜鳥林佳蓉攻下15分、13籃板，增添問鼎本屆新人后的有利籌碼，昨在第四節後段完成一次「三分打」，更消滅對手的反攻企圖心，成為致勝功臣，她說：「大家不看好我們，但我們不在意外界的眼光，全力做好自己，證明自己是能在逆境中打球的球員。」

在時超傑眼中，林佳蓉神經大條、不怯場，且平時低調不容易被對手注意。原來林佳蓉小時候外出逛街，當攤販放起音樂，就會隨之跳起舞來，有著「人來瘋」特質，這回在小巨蛋觀眾很多，也就越打越High，毫無菜鳥的生澀感。

永仁先前共3度打進4強，最終皆能殺入冠軍戰，一共奪2冠軍、1亞軍，今面對奪冠呼聲更高的普門高中，時超傑說：「我們會步步為營，全力以赴面對強敵。」