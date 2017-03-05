德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠

王子維（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男單好手周天成、王子維（見圖，資料照）挺進黃金大獎等級的德國公開賽四強戰，「夜市球王」王子維昨遭遇第二種子、里約奧運金牌中國諶龍，兩人鏖戰3局，王子維以21：18、8：21、21：18扳倒對手，挺進冠軍戰。

世界25打贏第5

世界排名25的王子維面對世界第5的諶龍，首局5：2領先，諶龍一度追成6：6平手，王子維不讓諶龍有超前機會，雙方18平後，王子維連下3分拿下首局；次局諶龍重整旗鼓，完全壓制場面，只讓王子維收下8分，雙方進入決勝局。

王子維沒有因此氣餒，決勝局取得8：2優勢，技術暫停前以11：7領先，諶龍很快追到14平，王子維奮戰不懈，扣殺和網前小球都能有效控制，回敬一波4：0；諶龍負隅頑抗又連追兩分，王子維沉住氣逼使對手掛網失誤，終於搶得賽末點，以一記漂亮壓線球拿下比賽勝利。

王子維面對諶龍取得生涯對戰首勝，當收下勝利那一刻，王子維高舉雙手慶祝，這一勝得來不易，意義非凡。

在隔壁場地出賽的台灣羽壇一哥周天成，四強戰以21︰17、21︰11擊敗日本上田拓馬，連續兩年闖進決賽，冠軍戰將與王子維進行難得的「台灣內戰」。