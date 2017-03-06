德國公開賽台灣「金包銀」周天成封王

德國羽球黃金大獎賽冠軍戰，周天成在「台灣內戰」打敗王子維封王。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣「一哥」周天成連兩年闖進德國羽球黃金大獎賽冠軍戰，去年決賽不敵中國「超級丹」林丹，屈居亞軍，今年再度挺進決賽，這次沒有讓冠軍溜走，他以21：16、21：14拍下22歲同胞王子維，一嚐封王滋味，獲得7000積分與9000美元（約28萬台幣）獎金。

對戰王子維 取得3連勝

世界第9的周天成與王子維此役前兩度於國際賽交手，小天擁有對戰2連勝優勢，首局小天取得9：3領先，王子維一路苦追，將差距縮小到16：17，周天成技高一籌，逼得王子維頻頻發生失誤，率先以21：16拿下首局。

因來自同國家隊，兩人此役沒有教練督軍，一切要靠自己，次局兩人陷入拉鋸，周天成直到比賽後段13：12後，連下6分，順利獲勝，他雙手指天，收下個人第五座黃金大獎賽冠軍。小天賽後接受越洋電話訪問時說：「感謝主，有機會榮耀主的名，感謝台北純福音教會代禱！今天比賽速度有比對手快！對手也比較疲憊，也有抓住機會進攻！」

周天成、王子維分居冠、亞軍，這是台灣男單史上首度於黃金大獎賽演出「金包銀」。

兩人結束德國公開賽後，本週轉戰英國伯明罕參加超級系列賽開幕戰、全英公開賽，會內賽週三開打，周天成首輪將面對會外賽晉級選手。

王子維全英公開賽首輪則將遭遇世界排名26的香港魏楠，兩人過去兩度碰頭，各有一勝；台灣「一姊」戴資穎已抵達英國，她首輪將面對泰國金達澎。