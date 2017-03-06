SBL季後賽》台啤橫掃金酒 下輪戰裕隆
2017/03/06 06:00
台啤于煥亞在場上獨拿20分。（記者廖耀東攝）
于煥亞獲頒最佳進步獎
〔記者卓佳萍／彰化報導〕台啤後衛于煥亞昨獲頒最佳進步獎，他走出獎項魔咒，貢獻全隊20分，助隊以78：64擊敗金酒，台啤系列賽3：0橫掃對手，挺進4強，下一輪將遭遇戰績第二的裕隆。
台啤昨賽前獲頒上季總冠軍賽戒指，歐布萊恩則穿著富邦戰袍領取，這枚戒指也帶給台啤力量，于煥亞表示，賽前球員展現高企圖心，想要結束這個系列賽，順利晉級後只能開心一下，很快要迎接下一個挑戰。
修正前役失誤過多缺失，昨天從21次降低到12次，台啤昨壓著金酒打，教練周俊三表示，防守策略也奏效，失誤大幅下降，但球隊仍有缺點，相信經過調整，會再往上提升。
聯盟二年級生于煥亞上季錯過新人王，本季獲頒年度進步獎，數據方面從菜鳥年平均5.6分，投籃命中率29.17%，本季進步到每場可攻下10.1分，命中率達44.49%，進步幅度將近翻倍，于煥亞表示，當球員就是把球打好，進步獎是種肯定，希望每年自己都能更進步，往更高目標邁進。
周俊三則對子弟兵有高期望，「下一次就要挑戰最佳五人，後衛的責任就是讓隊友變更好，阿亞還有進步空間。」
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