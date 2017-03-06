NBA》豪奪18分 仍難補破網
2017/03/06 06:00
林書豪射出三分球。（美聯社）
籃網吞51敗 聯盟最差
〔記者林宥辰／綜合報導〕籃網後衛林書豪傷癒復出後，繳出5戰以來最佳表現，面對拓荒者之戰攻進18分，但球隊仍116：130不敵主場的拓荒者隊，籃網近5戰僅1勝、本季連打兩戰的第2戰尚未獲勝過，也是聯盟唯一超過50敗（51敗）的隊伍。
林書豪昨以先發之姿出賽22分鐘，是傷癒復出以來最久，打出的內容也堪稱高效，首節雖僅進帳2分，但第2節起火力加溫，一度連拿5分幫球隊追到僅2分差，但籃網擋不住拓荒者外線襲擊，最後一節甚至讓對方進帳40分，防守崩盤無力逆轉，林書豪18分3籃板2助攻表現仍不夠贏球。
儘管輸球，但林書豪證明自己已從本季2度受傷窘境中找回身手，上次林書豪得分18分或更多，已要追溯到去年10月29日對溜馬得21分。
籃網總教練亞特金森賽後談到，落敗原因在外線防守，「只讓對方出手25次三分球是好現象，但讓命中率3成左右的阿米努投進4顆三分球，也擋不住里拉德、麥考倫，讓我們種下敗因。」拓荒者隊麥考倫大殺四方，22投13中攻下31分，明星控衛里拉德也挹注19分11助攻，光這對後場搭檔就合得50分。
騎士隊總教練泰倫魯讓兩大主力詹姆斯（右）、厄文（左）輪休，昨造訪邁阿密熱火慘敗。（法新社）
2主將休兵 騎士慘輸熱火
衛冕軍騎士隊昨客場3連戰的最終戰造訪邁阿密熱火，總教練泰倫魯讓兩大主力詹姆斯、厄文輪休，少了兩大戰將的騎士隊首節打完還能和熱火打平，但第2節僅拿16分正好是熱火一半，該節也種下敗因，騎士終場92：120大比分輸球，詹姆斯本季缺陣5場騎士全敗。
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