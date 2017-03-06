安麗盃》擊敗「九球天后」 陳思明首摘后冠

中國選手陳思明拿下安麗盃女子撞球賽冠軍。（記者張嘉明攝）

冠軍戰首演中國內戰

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名第4的陳思明，昨在「中國內戰」中以11：8擊敗「九球天后」潘曉婷，摘下2017年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽冠軍，抱走3.4萬美元（約台幣104萬）獎金，也成為2007年潘曉婷之後，第二位在安麗盃奪冠的中國球員。

23歲陳思明8強戰先以9：6力克英國名將凱莉費雪，4強戰以9：7險勝兩屆冠軍「南韓小魔女」金佳映，繼2011年之後再度晉級決賽，也報了那年決賽敗給金佳映的一箭之仇。

中國女將陳思明昨天先擊敗「南韓小魔女」金佳映，進入冠軍戰再戰勝同胞潘曉婷，首度拿下安麗盃冠軍。（記者張嘉明攝）

世界排名36的潘曉婷，8強戰以9：6解決「愛爾蘭入侵者」蔻兒，4強賽再以同樣比數力克三度奪下世界9號球冠軍的劉莎莎，相隔10年再度殺進決賽。

潘曉婷和陳思明會師決賽，是安麗盃史上冠軍戰首度上演「中國內戰」，也是繼2010年南韓金佳映、車由蘭之後，第二度由同一國家選手爭冠。

中國選手潘曉婷苦追，但第19局出現致命失誤。（記者張嘉明攝）

陳思明雖然以3：1開局，但潘曉婷隨即扳成3平，第7局，潘曉婷衝球違例，陳思明破發後連拿4局拉開比數，潘曉婷雖然一度追到8：9，但第19局出現致命8號球失誤，葬送反撲契機。

陳思明表示，今年安麗盃的口號「因為堅持，得以實現」，非常符合她的心情，這是她第8年參賽，過去拿過季軍、亞軍，很多次很接近終點，也因為她的堅持，今年終於有所突破，讓現場禮炮第一次為她響起。

球評張明雄透露，陳思明從第一天開始，每天比賽完都在媽媽陪同下到球聖撞球館練球，到深夜11、12點才休息，冠軍毫無僥倖。