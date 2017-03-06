沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP

「雙山」兩大主力賽後英雄惜英雄，相互致意。左為南山李家慷，右為松山高國豪。（記者林正堃攝）

本季新高38分 HBL首位2座MVP

高國豪冠軍戰再拿下本季新高38分，成為HBL賽史首位奪下2次MVP的球員。（記者林正堃攝）

松山高中從南山手上奪回冠軍，拿下隊史第5冠。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕擁有近年台灣籃壇「最強高中生」封號的高國豪，昨於冠軍戰再拿下本季新高38分，外加11籃板，助球隊粉碎南山高中的衛冕夢，松山高中拿下隊史第五冠，自己也掙得105學年度HBL總冠軍賽MVP，成為台灣高中籃球史上首位奪下2次MVP的球員。

松山甜蜜復仇 重返榮耀

高國豪高一就曾在冠軍賽豪取23分，率隊奪冠，一口氣拿下新人王和MVP兩項大獎，成為自88學年度周士淵後，史上第二位寫下此紀錄的超級新人。但去年松山一路連勝，卻在冠軍戰敗給南山，高國豪暗自下定決心要奪回榮耀。

本學年度「松山巨塔」孫思堯畢業，178公分的高國豪成為全隊領袖，在總教練黃萬隆的改造下，高國豪轉型成為「雙能衛」，準決賽7戰，場均攻24.3分、9.6籃板和4.6助攻，三項數據皆是全隊之最。

冠軍賽激發高國豪的鬥志，表現再進化，擺脫開賽的過度興奮和緊張感，次節後完全釋放，黃萬隆透露，「當時我告訴高國豪，盡情的得分，打你的籃球，創造屬於你的故事，帶領松山高中奪冠吧！」

高三最後一場球，用最完美的方式劃下句點，高國豪感性地說：「盡力爭取屬於自己的榮耀，沒有特別想要報仇，只是把失去的再拿回來，拿下冠軍再獲MVP，對我而言，很夢幻，也很不真實。」