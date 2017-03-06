羅培甄飆30分 嗨喊沒遺憾

普門高中拿下HBL女子組冠軍，球員開心得把教練廖哲億抬起慶祝。（記者林正堃攝）

「面具后」助普門奪第2冠

羅培甄攻下全場最高30分，助普門奪冠。 （記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕普門高中「面具后」羅培甄四強戰轟下29分，昨於冠軍賽不怯場，再拿下全場最高30分，不但助隊拿下隊史第二冠，也替自己籃球生涯摘下首冠和MVP，賽後她興奮地說：「高中三年沒有遺憾了。」

去年1月羅培甄於日本移訓撞斷鼻樑，之後輕微碰撞就流血，半年內斷了3次，家人特別花大錢訂做面具，意外成為她的招牌，羅培甄表示，「現在已經100%痊癒，但仍習慣戴著面具出賽，升大學就不會再用了。」

手指受傷 改切入取分

冠軍戰上半場羅培甄兩度折到小拇指，痛得不斷甩手，也影響投籃手感，但主帥廖哲億告誡她，「若妳把專注力放在小拇指，代表無法繼續比賽，就會把妳換下。」此話激勵羅培甄，直接把綑綁的繃帶拔掉，下半場改以切入取分，成為致勝功臣。

羅培甄姊妹聯手 封后獻爺爺

羅培甄爺爺於四強賽前過世，當時她和妹妹羅培儀一度難過得無法入眠、陷入低潮，羅培甄表示，「我們告訴彼此，要擦乾淚水，奪冠送給爺爺，很高興我們做到了。」

鞋子上面特別寫上「冠軍，這個我來。」羅培甄表示，經歷去年食物中毒的遺憾，今年全隊志在奪冠，這雙冠軍鞋也將功成身退。