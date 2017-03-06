陳育緹扮女柯瑞 率滬江神逆轉

滬江高中陳育緹（中）第4節砍16分，助球隊翻盤搶下季軍。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕滬江高中主控「小可愛」陳育緹昨在女子組季軍戰的第四節變身成「女柯瑞」，連飆4顆三分球，單節攻下16分，率隊克服最多17分落後，更在延長賽以80：77打退南山高中，連兩年搶下第三。

末節4顆3分彈 獨砍16分

長相可愛的陳育緹砍進5顆三分球，攻下25分、7籃板，在第四節展現不放棄精神，更是滬江逆轉戰局的關鍵人物。她說：「當球隊大幅落後時，場下學妹告訴我，我們還沒有輸，反而激起我的鬥志。」

延長賽擊退南山 連2年第3

由於滬江陣中有6人逾170公分，在擁有身高優勢下，戰術設計皆以中鋒為出發點，讓全隊最矮、僅158公分的陳育緹只能收起出色得分能力。

陳育緹本屆大多負責供輸，但昨日看見球隊一路被對手壓著打，她明白一定要跳出來，她說：「我在第四節決定不想太多，只要有機會就出手。」

人小志氣高的陳育緹用精彩表現，率隊贏得季軍，賽後隊友將她視為英雄，把她抬起來慶祝一番，她笑說：「其實很可怕，因為我怕摔下來。」