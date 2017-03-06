壽星1局爆 嘟嘟今「修」練

陳冠宇明天首戰以色列可能就會上陣。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕昨天度過35歲生日的「嘟嘟」潘威倫，並未能以一場好投為自己慶生，對警察廳熱身賽，中繼1局被敲5安失4分，表現並不理想，他表示，第一次站上高尺巨蛋投手丘有陌生感，今天練球會再做修正。

「壽星」潘威倫（右3）昨中繼1局失4分，表現不理想。 （特派記者羅志朋攝）

雖然台灣隊教練團尚未公布，不過明天首戰以色列，預定推出郭俊麟和陳冠宇「雙先發」應戰，後天對荷蘭預計由宋家豪先發，潘威倫緊接著登板。

對荷有一套 準備上陣

過去國際賽潘威倫對付荷蘭很有一套，上一屆經典賽對荷蘭中繼4.2局被敲1安無失分，成為台灣晉級8強功臣；前年12強賽對荷蘭，潘威倫接替先發不穩的陳冠宇，再繳3.1局無失分好投。

昨役表現不佳，潘威倫說，每個投手丘厚度和軟硬度不同，在室內球場看捕手目標和打擊區感覺也不太一樣，有陌生感，覺得不踏實，有點心急，一直想把球投進好球帶，打者就比較好攻擊。

35歲生日這一天，嘟嘟許下願望，「希望這次在南韓比賽大家都有好表現，能夠順利晉級第二輪，第一目標打倒日本。」他說，很珍惜這次打經典賽，以後可能沒機會再穿國家隊球衣了，很享受和隊友一起打球、比賽的樂趣。