首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難

經典賽公辦熱身賽結束，場務人員立即跑到內野 整理場地，拿著刷子清理人工草皮上的紅土。 （特派記者羅志朋攝）

這幾天經典賽公辦熱身賽一結束，場務人員，東、西方面孔都有，立即跑到內野整理場地，只見場務或蹲或跪，拿著刷子清理人工草皮上的紅土，大聯盟主辦高規格國際賽事，魔鬼藏在細節裡。

台灣隊征戰高尺巨蛋，練球不准穿釘鞋，這並非韓職或這座巨蛋規定，而是大聯盟場務的建議，避免破壞場地完整性，同時投手丘、打擊區、內野紅土區的細沙、黏土、砂土比例，都有嚴格規範。

另外，投手丘坡度、硬度，一律比照大聯盟規格，甚至投手丘、打擊區所需的陶瓷土，也從美國空運過來，南韓第一座巨蛋棒球場，加上大聯盟場務進駐，許多台灣隊球員都說，「在這裡打球很舒服，很羨慕韓國有巨蛋，希望台灣也有一座。」

然而，巨蛋的誕生和維護，所投入的人力、物力相當可觀。就拿高尺巨蛋來說，造價1948億韓元（約52.5億新台幣），由首爾設施公團負責營運管理，性質屬市府官股法人，比照公務員職等敘薪。

目前高尺巨蛋工作人員編制為：場務設備組15人、營運組10人、清潔人員10人，另有4名主管，這39人都是正職，另有20幾名約聘人員，光人事開銷就是一筆不小支出。

這幾年經典賽、大聯盟交流賽來台舉行，中職和大聯盟場務有機會互動交流，有一次國內場務提問，「一座大聯盟球場需要多少場務？」得到的答案是20幾人，讓他相當吃驚，因為台灣職業等級棒球場，場務只有1至3人。

專業場務動輒1、20人 台灣嚴重不足

和大聯盟球場相較，高尺巨蛋場務編制略小，也有15人，「孵蛋容易養蛋難」，要蓋一座巨蛋或球場或許並非難事，難的地方在於，啟用後如何維護營運？

專業場務人員的質與量嚴重不足，一直是國內棒球場無法向上提升的阻力，台灣隊球員一句，「在高尺巨蛋打球很舒服。」背後是許多專業場務投注心力下的結晶。（特派記者羅志朋）