古日韓10好手 大聯盟球探緊盯

菅野智之。（資料照）

梅薩、菅野、梁玹種入列

〔記者郭羿婕／綜合報導〕經典賽是各國球探關注明日之星的舞台，大聯盟官網列出10名值得注意的選手，就在古巴、日本和韓國隊陣中，包括日前來台打交流賽的前古巴教頭梅薩之子，日、韓王牌菅野智之、梁玹種也名列其中。

達比修有、松坂大輔等人過去在經典賽都有搶眼表現，之後並登上大聯盟，官網以這些球員為例，點名多位「潛力股」，例如古巴外野手梅薩（Victor Victor Mesa）和塞佩達斯（Yoelkis Cespedes）、甫與中日龍簽約的20歲右投馬丁尼茲（Raidel Martinez）。

官網報導指出，梅薩臂力強、防守優異，兼具快腿，年僅20歲的他是古巴頂尖潛力好手，也是眾多球探緊盯古巴隊的主角。另名外野新星塞佩達斯，受矚目不只因為有個大都會重砲手哥哥，也獲評有五拍子實力，有機會挑戰美職。

日本隊4投1野入選，包括菅野、藤浪晉太郎、則本昂大、增井浩俊和外野手鈴木誠也。文中特別提到，藤浪4月才滿23歲，正值球探最感興趣的年紀，經典賽若能好好發揮，勢必引起眾人注目，加上大谷翔平因傷辭退，藤浪很有希望竄出頭。

在大谷缺陣後，27歲菅野扛起王牌，該報導也認為，這次經典賽是他抓住大聯盟球探目光的好契機。

29歲左投梁玹種身為韓國隊最好投手，官網特別介紹他去年在韓職防禦率3.68、飆146K；另點名28歲左打外野手孫兒葉，前個球季達成生涯新高的42盜，也是球探鎖定的對象。