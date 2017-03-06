經典之王預測 美可望奪首冠

專家推測多明尼加可能會與美國爭冠。（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕第4屆經典賽王座誰屬？大聯盟官網請來8名資深記者、專欄作家預測今年冠軍，美國隊最被看好，也有人預估可望重演2009年日、韓爭霸，但結果會相反，將由預賽與台灣同屬A組的韓國勝出。

美國隊擁有大聯盟明星賽入選次數最多的陣容，力拚經典賽首座金盃，此次預測有半數專家評估美國將進決賽，其中3人更把冠軍頒給美國。

大聯盟官網資深記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）認為，4強賽將上演美國痛擊日本、多明尼加氣走韓國的戲碼，美、多將爭王，牛棚投手會是決勝關鍵，這部分實力略勝一籌的美國可望奪魁。

專欄作家︰韓勝日奪冠

冠軍賽將於台灣時間23日在洛杉磯道奇球場舉行，採訪體育新聞逾35年的專欄作家布鲁姆（Barry Bloom）預測，韓、日、墨西哥、波多黎各會是4強，且韓國將擊敗日本稱王，彌補2009年在延長賽以3：5輸給日本、落居亞軍的遺憾。

上屆冠軍是多明尼加，頭兩屆王者為日本，不少美媒看好日本將成唯一連4屆晉4強的勁旅，包括資深女記者弗特（Alyson Footer）。她指出，日本孕育許多棒球好手，總是隨時準備好應戰，就跟2006、2009年一樣，顯然會是贏家。

官網也預期，這次經典賽肯定充滿戲劇性，D組和A組競爭最激烈。D組最精彩之處在於委內瑞拉、波多黎各、義大利、墨西哥都有眾多大聯盟球星助陣，A組最具看頭的是握有大聯盟頂級內野的荷蘭，將強碰以色列與韓國，文中完全沒提台灣。