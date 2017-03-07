經典賽》日石川先發 抗紅色閃電

隸屬於橫濱隊的筒香嘉智將是日本隊的不動第4棒。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕經典賽B組預賽今天在東京巨蛋開打，誓言奪回冠軍的日本隊推出洋聯防禦率王石川步先發，對決古巴隊安坦薩斯（Noelvis Entenzas）。

日本隊今出戰古巴隊，推出洋聯防禦率王石川步先發。（資料照）

B組今東京巨蛋開打

石川新人球季起連續3年勝投達到2位數，去年戰績14勝5敗，防禦率2.16，去年11月對墨西哥和荷蘭的「強化試合」首度入選日本隊，日前在台日職棒對抗賽第2戰中繼3局失1分，投出6次三振。

石川表示，古巴打者相當強悍，將努力以不失分為目標，而古巴在熱身賽展現飛快的速度，能把平凡的內野滾地球跑成安打，也是要特別注意的地方。

古巴推安坦薩斯先發

古巴主砲戴斯潘曾效力羅德3年，今年才轉投軟銀，對前隊友石川將對古巴先發，他表示，石川的曲球和伸卡球都投得非常出色，賽前會再徹底研究石川的投球資料。

日本奪得前兩屆經典賽冠軍，被看好可成為唯一連4屆晉級4強的球隊，但熱身賽表現並不好，5場比賽只拿下2勝，打擊火力不理想，監督小久保裕紀表示，除了第4棒筒香嘉智不動，其他棒次安排還要再討論，此外，先發三壘手要用專職守三壘的松田宣浩還是打擊近況較好的田中廣輔，也要再思考。

古巴總教練馬提表示，安坦薩斯投球特性最適合出戰日本，因此把首戰先發交給他。安坦薩斯前天曾在熱身賽對西武先發1局無失分，被擊出1支安打，投出2次三振。

安坦薩斯表示，一週前就被教練團告知將對日本先發，日本有很好的打者，將全力把球路壓低。