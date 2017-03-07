投2局6上6下 殷仔：回到正常感覺

陳偉殷昨對太空人熱身賽先發2局，只用23球就讓打者6上6下。（法新社資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕陳偉殷延續上一場先發的好手感，昨對太空人熱身賽先發2局，只用23球就讓打者6上6下，他表示，目前還在測試階段，跟去年比起來，今年就是回復到正常的感覺了。

殷仔1日對大都會先發1局，雖一開賽遭雷耶斯敲內野安打，但隨即製造雙殺，再投出三振，只用9球就形成變相3上3下；休息4天後，殷仔昨再度先發，用球數同樣精簡，未被敲安，製造滾地球和飛球出局數各3個。

上一場只用9球收工，昨役第1局也只用8球，殷仔說，「一般來說，1局都評估用17球，兩局用球數大約34顆。」結果昨役只用23球，他賽後就到牛棚把球數補足。

美國媒體用犀利形容他的表現，但殷仔認為現階段不能說很好，因為還在測試球路。像是曲球，就還想要改變一些軌道，不管直球或變化球，都還沒有完全進入狀況。

殷仔自評去年5勝5敗的表現「很糟」，他說其實去年春訓狀況不太正常，「去年春訓，球速都有出來，也比較快，但到球季開始後，就比較加不上去。」今年的感覺，他認為比較正常，目前球速不會很快，但他慢慢調整，希望開季達到最佳狀態。

昨役是馬林魚第8場熱身賽，43歲的鈴木一朗則是首度亮相、擔任第8棒指定打擊。一朗之前在練習時和隊友相撞，起步較晚，昨役2打數無安打，但選到1保送，他說，「我43歲了，所以第一場比賽比過去晚一點，應該還OK啦。」

此外，紅襪2A的23歲林子偉，支援大聯盟春訓也有好表現，昨對勇士7局上替補守備，7下打擊敲出帶2打點二壘安打，至今累計4打數2安打。