史博威飆速 桃猿教練團驚豔

桃猿洋投史博威首次亮相，頻頻飆出145公里以上火球，讓教練團相當驚豔。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿昨在自辦熱身賽開啟「球季模式」，投手調度比照例行賽，賽格威用球數已經接近80球，擔任開季首戰先發的呼聲頗高，首次亮相的史博威頻頻飆出145公里以上的火球，讓教練團相當驚豔。

賽格威自福岡返台後首次出賽，用74球投5局失1分，被敲6安都是一壘安打，有5K僅1保送，內容雖比中職日職對抗賽第1場投4局飆7K、只挨1安無失分遜色，公辦熱身賽將再先發一場。

總教練洪一中指出，隨著公辦熱身賽接近，投手須開始適應季賽節奏，賽格威單場用球數未達100球，扛開季首戰先發言之過早，「目前只能說，因為他知道要去福岡比賽，調整比其他投手快。」他說。

史博威報到2週後首次亮相，只花25球就讓對手6上6下，直球都在145公里以上，最快飆上153公里，洪總認為，以首次出賽而言，內容確實不錯，但要再觀察；至於8、9局交給黃偉晟、陳禹勳，目的是讓「贏球組」開始適應球季調度。

猿隊洋投還有道恩斯、銳尚未在熱身賽登板，洪總表示，道恩斯在福岡連續2場出賽，返台後多休幾天，本週會安排出賽；銳剛抵台還在調時差，前天甚至狂睡13小時，目前定位是第4號洋投，球季中視狀況登錄。