銳回鍋桃猿 盼放寬好球帶

曾效力桃猿4年的銳（右）再次回鍋，對新球季只有個小願望，希望裁判能給老將優惠，好球帶稍微大一點點。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕帶著可能是生涯最後一年的心情，曾效力桃猿4年的銳再次回鍋，對新球季只有個小願望，希望裁判能給老將優惠，好球帶稍微大一點點。

希望裁判能給老將優惠

連同前身La new熊，銳曾為猿隊效力4年，他指出，自己曾在球隊留下一點成績，很享受以前的時光，也珍惜與許多教練、隊友的長久友誼，「譬如小胖（林泓育），前2年我在樂天打球，就經常用LINE跟他聯絡。」

銳認為，猿隊與以前最大的不同，就是年輕球員變得很多，球隊與聯盟年輕化絕對是好事，但要取得平衡，一定要有老將帶領，這次回鍋的最大目標，除了保持健康、穩定出賽、為球隊做出貢獻，更要當年輕人的榜樣。

銳說，「我沒有什麼秘訣，就是以身作則，棒球本身就是國際語言，老將不用多說什麼，就是做給年輕人看，不管有什麼問題，都歡迎來問我。」

在來台前，銳知道中職上季是超級打者年，但仍按照生涯24年來的步調去準備，上場只管把球投好，徹底執行比賽策略，「我在這裡打過4年，對球隊、球員有一定的熟悉度，這是我最大的優勢。」