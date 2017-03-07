璞園聽牌 總仔下必勝令

富邦勇士隊看完檢討影片後練球。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕璞園、富邦今晚7點將於彰化體育館進行季後賽首輪系列賽第3戰，璞園已取得2：1聽牌，教練麥班達昨下達必勝令，他表示，每場目標都是贏球。

璞園教練麥班達。（資料照）

璞園季後賽表現優於例行賽，射手簡浩分析，因落後1場，大家變得更積極，心情也很亢奮，真的是卯起來打，今天將度過32歲生日的他說，「最重要的是贏球，贏了才能慶祝。」

簡浩。（資料照）

簡浩本季例行賽場均8.1分，季後賽暴漲到20分，投籃命中率更高達75%﹔林金榜例行賽場均10.7分，季後賽上升到17分，顯著成長。麥班達表示，球隊很快進入季後賽狀況，各方面都比例行賽進步。

「為季後賽而生男人」陳子威上週兩役較低調，他表示，隊友狀況都很好，士氣、打法也提升很多，璞園就是以團隊為主，這是他最後一年，想繼續挑戰挺進冠軍戰，只求不留遺憾。

璞園昨練球氣氛輕鬆，富邦勇士則相對緊繃，全隊昨下午一起觀看檢討影片，教練顏行書表示，兩場都犯重複錯誤，但他對球員有信心，「連贏兩場不是不可能，系列賽還沒結束。」

富邦背水一戰

氣氛緊繃信心足

面對背水一戰，蔡文誠表示，心情上沒有太大壓力，不會去預想結果，前一場輸球後，球員一起開會檢討，有問題就提出，在球場上也要互相幫忙，依靠團隊第二、三線防守去協助彼此。